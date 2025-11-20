У Тернополі після атаки РФ цілодобово працюють «Пункти незламності»: допомогу вже отримали 279 людей

Пункт незламності

У Тернополі продовжують цілодобово функціонувати «Пункти незламності» — спеціально облаштовані місця, де мешканці та гості міста можуть отримати необхідну підтримку під час надзвичайних ситуацій.

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соцмережах.

У пунктах доступні гарячі напої, продукти харчування та найнеобхідніші речі, а також можливість зарядити мобільні телефони та інші гаджети. Рятувальники ДСНС облаштували польову кухню, яка працює без перерви.

До роботи долучилися волонтери, підприємці та небайдужі містяни, які спільно забезпечують безперебійну підтримку тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Цілодобово працює й психологічна служба ДСНС. За інформацією рятувальників, фахівці вже надали допомогу 279 людям, які потребували емоційної та психологічної підтримки.

У міській раді подякували всім, хто долучається до цієї важливої справи, наголосивши, що єдність громади допомагає долати виклики.

Нагадаємо, минулої ночі, 19 листопада, росіяни атакували Тернопіль ракетами, влучивши по житлових багатоповерхівках. Спалахнули пожежі, зазнали руйнувань кілька поверхів, під завалами опинилися люди.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що після російської атаки в Тернополі немає зв’язку з 25 людьми.

Також повідомлялося, для атаки на багатоповерхівки в місті Тернополі російська терористична армія використала крилаті ракети Х-101, які містять компоненти та комплектувальні, виготовлені у США, Китаї, на Тайвані, в Німеччині, Нідерландах та інших країнах.