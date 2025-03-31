У Тернополі після лікування карієсу померла однорічна дитина: як покарають лікарів

Дитина у лікаря / © Credits

Реклама

У Тернополі стоматолога-хірурга та анестезіолога звинувачують у смерті однорічної дитини після медичного втручання. Обвинувальний акт уже передано до суду.

Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі.

Як встановили правоохоронці, у серпні 2023 року батьки однорічної дитини звернулися до стоматолога однієї з міських лікарень за консультацією. Після діагностики множинного карієсу зубів лікар вирішив направити дитину на операцію під наркозом для лікування цього захворювання.

Реклама

«Хоча лікуючий лікар мав можливість та час для збору повної та детальної інформації щодо стану дитини, наявності [в неї] попередніх захворювань, які були підставою для відтермінування оперативного втручання, він все ж запланував санацію ротової порожнини під загальним наркозом», — розповіли у прокуратурі.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що медичні працівники не консультувалися з іншими лікарями, хоча результати аналізів дитини свідчили про запальні процеси в організмі.

Лікування карієсу у дитини відбулося 13 листопада 2023 року, під час операції у хлопчика почав падати тиск, і його терміново доставили в реанімацію. Незважаючи на надану допомогу, дитина померла. Судово-медична експертиза встановила, що причина смерті — гостра легенево-серцева недостатність.

У грудні 2024 року правоохоронці висунули підозру анестезіологині, а в січні 2025 року — стоматологу. Тепер завершено розслідування, і справу передано до суду. Їх звинувачують у неналежному виконанні обов’язків, що спричинило смерть дитини. Лікарям загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві на прийманні у стоматолога помер 7-річний хлопчик. За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу. Бригада «швидкої» протягом двох годин намагалася реанімувати хлопчика, але, на жаль, дитина померла.