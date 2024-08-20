У Тернополі після нічних вибухів сталася пожежа: влада звернулася до місцевих мешканців

У Тернополі під час нічної повітряної тривоги сталися вибухи, а потім виникла сильна пожежа. Місцевим мешканцям рекомендують обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомила в пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації.

"Під час планування дня без потреби не виходьте з дому, максимально обмежте перебування дітей на вулиці, зачиніть вікна в приміщеннях, ретельно мийте продукти, принесені з двору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Тернопільському районі фахівці проводять заміри якості повітря.

Вночі міський голова Сергій Надал попросив попросив зачинити вікна тернополян, що мешкають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій.