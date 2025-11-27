- Дата публікації
У Тернополі померла 12-річна Адріана, яка дев'ять днів боролася за життя після атаки Росії
Мама дівчинки також загинула від російської ракети.
У Тернополі загинула ще одна дитини, яка отримала травми під час ракетної атаки Росії 19 листопада. У лікарні померла 12-річна Адріана. Її мама також загинула.
Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
“Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні. Тепер Адріана там, де немає страху й вибухів, - поруч із мамою, у тихому й світлому місці, недосяжному для війни”, - йдеться у повідомленні мера.
Зауважимо, що загибла 39-річна мама дівчинки - Олена Унольт, яка працювала перукаркою. Жінка - донька заслуженої артистки України Людмили Червінської, яка також постраждала і наразі в реанімації. Також у лікарні перебуває менша дочка загиблої - десятирічна Єва.
Нагадаємо, у Тернополі на місці ракетного удару по одному з будинків понад чотири дні тривали пошукова-рятувальні роботи. Частина мешканців перебувала під завалами та була заблокована у квартирах. У багатоповерхівку, за даними військових, влетіла крилата ракета Х-101. На місці “прильоту” були знайдені її уламки. Ця повітряна ціль була виготовлена в четвертому кварталі 2025-го.
Станом на 27 листопада відомо, що у загалом у місті загинуло 34 людини, зокрема семеро дітей. Безвісти зниклими вважаються — 6 людей, з них 1 дитина.