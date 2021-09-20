У Тернополі посеред дороги загинув 18-річний хлопець: подробиці та фото

Причини ДТП встановлює слідство.
У Тернополі на вул. Микулинецькій в неділю, 19 вересня, у ДТП загинув 18-річний хлопець.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Відомо, що аварія сталась о 3:53. Автомобіль Skoda Fabia збив 18-річного хлопця. Від отриманих травм молодик помер ще до приїзду медиків.
На місці ДТП працювали правоохоронці. Слідство встановлює, чи був водій автомобіля тверезим.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч.2 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Житомирській області підліток за кермом влаштував ДТП.