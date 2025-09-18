- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
У Тернополі працівник ТЦК спричинив ДТП у стані сп’яніння: триває розслідування
Попередньо встановлено, що на момент події військовий перебував у щорічній відпустці.
У Тернополі 17 вересня стався інцидент за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП області. За попередньою інформацією, чоловік у стані алкогольного сп’яніння вчинив дорожньо-транспортну пригоду.
Про це інформує Тернопільський обласний ТЦК СП
Правоохоронці проводять усі необхідні процесуальні дії, щоб з’ясувати обставини справи та ухвалити рішення згідно з чинним законодавством. За цим фактом призначене службове розслідування, яке наразі триває.
У командуванні наголосили, що будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, засуджуються. Водночас остаточну правову оцінку інциденту нададуть уповноважені органи.
Попередньо встановлено, що на момент події військовий перебував у щорічній відпустці відповідно до наказу керівництва підрозділу. Він проходить службу у Збройних силах України з жовтня 2020 року.
У Сухопутних військах підкреслили, що дотримуються принципу нульової толерантності до порушень закону: «Порушення не покриваються. Слухаємо кожного. Відповідаємо за кожного».
Нагадаємо, що на Тернопільщині працівник ТЦК побив поліцейського: що сталося.
На Тернопільщині працівник ТЦК після ДТП побив поліцейського.