У Тернополі працівник ТЦК спричинив ДТП у стані сп’яніння: триває розслідування

ДТП / © poltava.pl.ua

Реклама

У Тернополі 17 вересня стався інцидент за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП області. За попередньою інформацією, чоловік у стані алкогольного сп’яніння вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

Про це інформує Тернопільський обласний ТЦК СП

Правоохоронці проводять усі необхідні процесуальні дії, щоб з’ясувати обставини справи та ухвалити рішення згідно з чинним законодавством. За цим фактом призначене службове розслідування, яке наразі триває.

Реклама

У командуванні наголосили, що будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, засуджуються. Водночас остаточну правову оцінку інциденту нададуть уповноважені органи.

Попередньо встановлено, що на момент події військовий перебував у щорічній відпустці відповідно до наказу керівництва підрозділу. Він проходить службу у Збройних силах України з жовтня 2020 року.

У Сухопутних військах підкреслили, що дотримуються принципу нульової толерантності до порушень закону: «Порушення не покриваються. Слухаємо кожного. Відповідаємо за кожного».

Нагадаємо, що на Тернопільщині працівник ТЦК побив поліцейського: що сталося.

Реклама

На Тернопільщині працівник ТЦК після ДТП побив поліцейського.