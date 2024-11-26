У Тернополі пролунали вибухи: у місті зникло світло — ЗМІ

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
У Тернополі в ніч проти 26 листопада пролунали вибухи, після чого у місті зникло електропостачання.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
"У Тернополі чутно вибухи, інформують наші кореспонденти. Повідомляється, що в місті зникло електропостачання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 26 листопада пролунав вибух.
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві прозвучали вибухи.
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