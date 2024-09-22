У Тернополі пролунав вибух: у місті частково зникло світло

В неділю ввечері, 22 вересня, у Тернополі було чути сильний вибух.

Про це повідомили місцеві мешканці, передає видання "Тернополяни".

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Згодом у ДСНС уточнили, що у Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції.

"22 вересня о 21:01 на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про вибух на вул. Лукіяновича у Тернополі. Співробітники ДСНС оперативно прибули до місця надзвичайної події. Вони встановили, що вибух стався на трансформаторній підстанції 110 кВт. Відбувається горіння частини трансформатора", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок події без світла залишилися дві вулиці.

Пізно увечері 22 вересня у Тернополі пролунав вибух / Фото: ДСНС у Тернопільській області

Нагадаємо, що у ніч проти 22 вересня Росія атакувала Полтавщину. Унаслідок атаки ворожих БПЛА є пошкодження енергетичної інфраструктури.

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