У Тернополі пролунав вибух: у місті частково зникло світло

В частині міста зникло світло.
В неділю ввечері, 22 вересня, у Тернополі було чути сильний вибух.
Про це повідомили місцеві мешканці, передає видання "Тернополяни".
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Згодом у ДСНС уточнили, що у Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції.
"22 вересня о 21:01 на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про вибух на вул. Лукіяновича у Тернополі. Співробітники ДСНС оперативно прибули до місця надзвичайної події. Вони встановили, що вибух стався на трансформаторній підстанції 110 кВт. Відбувається горіння частини трансформатора", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок події без світла залишилися дві вулиці.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 вересня Росія атакувала Полтавщину. Унаслідок атаки ворожих БПЛА є пошкодження енергетичної інфраструктури.
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