Укрaїнa
105
1 хв

У Тернополі ракети РФ вбили людей просто у їхніх будинках: перші кадри після "прильотів" (відео)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки атаки на Тернопіль.

Наслідки атаки на Тернопіль. / © Associated Press

Зранку 19 листопада російська армія вдарила ракетою по житловій багатоповерхівці у Тернополі. Наразі відомо про щонайменше 26 загиблих. Серед жертв троє дітей.

Перший заступника керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав відео перших хвилин після смертельного удару.

“Ударними безпілотниками і ракетами ворог атакував дві житлові багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель та автомобілі. Ворог убив та травмував людей, серед загиблих — діти”, - написав Білошицький у дописі під відео.

Патрульні допомагали рятувальникам евакуйовувати мешканців зруйнованого будинку. На відео чути, як правоохоронці говорять про те, як вони шукали людей та закликають їх виходити на вулицю.

Наразі пошукові роботи тривають. Усі екстрені служби продовжують працювати на місці.

