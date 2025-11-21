В Олени Унольт залишилось двоє донечок / © із соцмереж

У Тернополі російська ракета вбила доньку заслуженої артистки України Людмили Червінської.

Про це пише OBOZ.UA.

У Тернополі тривають пошуки людей багатоквартирного будинку, по якому рано-вранці 19 листопада влучила російська ракета. Нині відомо про 26 загиблих, серед них троє дітей.

Одна із тих, хто загинув під завалами будинку, — Олена Унольт. Її мама та дві доньки-школярки зараз перебувають у реанімації.

Олена з мамою Людмилою Червінською / © із соцмереж

Що відомо про загиблу жінку

Олені Унольт було всього лише 39 років. Вона працювала перукаркою в Тернополі.

«Олену багато хто знав, вона була дуже хорошою майстринею. Можна було зателефонувати і домовитися про візит навіть у вихідний день, вона намагалася не відмовляти своїм постійним клієнтам. Дуже добра, чуйна, талановита. Вона могла порадити, як краще пофарбувати волосся або підстригти, і завжди все робила зі смаком», — розповіла її постійна клієнтка Оксана.

«Перукарка і мама двох доньок загинула внаслідок російського ракетного обстрілу Тернополя 19 листопада 2025 року. Її діти перебувають у реанімації: Адріана (7-й клас) і Єва (10-й клас) у важкому стані. Олена була донькою заслуженої артистки України Людмили Червінської, яка теж потрапила під обстріл. Вона була чудовою людиною, веселою, любила свою роботу, була моїм перукарем, завжди стригла, коли мені треба було, навіть якщо вихідний. Як шкода, що твоє життя обірвалося, досі не можу повірити», — написав актор кіно Володимир Павленко.

Мама і донечки в реанімації

Олена частину своїх робіт викладала в соцмережах і завжди отримувала захопливі відгуки своїх подруг. Однак вона ніколи не зупинялася на досягнутому, навчалася, проходила майстер-класи, вдосконалювалася у своїй професії.

Також Олена була веселою, товариською, у неї було багато подруг. Деякі з них зараз перебувають за кордоном через війну і дуже переживають за доньок Олени та її маму.

Літня мама Олени, заслужена артистка України Людмила Червінська, також сильно постраждала. Її давня подруга Леся Любарська весь день шукала її по медустановах і моргах міста. І нарешті знайшла в обласній лікарні.

Жінці зробили операцію, зараз вона в реанімації у важкому стані. Як і дві доньки Олени — Адріана та Єва.

Нагадаємо, жертвами російської таки на Тернопіль 19 листопада стали Оксана Гжесько з донькою Амелією, яка навчалася у другому класі. Вони загинули, обіймаючи одна одну.