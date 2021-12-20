У Тернополі розшукали хуліганів, які облили червоною фарбою пам'ятник Бандері: хто вони і як їх можуть покарати

У Тернополі розшукали хуліганів, які облили червоною фарбою пам'ятник Бандері: хто вони і як їх можуть покарати

Підозрювані відмовились пояснювати, навіщо облили фарбою пам'ятник.

Затримали двох 21-річних жителів Житомира, які напередодні в центрі Тернополя облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. За це їм може загрожувати обмеження або позбавлення волі.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

За даними слідства, до злочину причетні двоє хлопців із Житомира. Молодики не пояснили поліції, навіщо вчинили наругу над пам'ятником Степану Бандері.

Затриманим інкримінують частину 3 статті 297 (наруга, вчинена групою осіб) Кримінального кодексу України. За це їм загрожує від 4 до 7 років обмеження або позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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