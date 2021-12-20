У Тернополі розшукали хуліганів, які облили червоною фарбою пам'ятник Бандері: хто вони і як їх можуть покарати

Підозрювані відмовились пояснювати, навіщо облили фарбою пам'ятник.
Затримали двох 21-річних жителів Житомира, які напередодні в центрі Тернополя облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. За це їм може загрожувати обмеження або позбавлення волі.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
За даними слідства, до злочину причетні двоє хлопців із Житомира. Молодики не пояснили поліції, навіщо вчинили наругу над пам'ятником Степану Бандері.
Затриманим інкримінують частину 3 статті 297 (наруга, вчинена групою осіб) Кримінального кодексу України. За це їм загрожує від 4 до 7 років обмеження або позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо:
- У центрі Тернополя невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері. Інцидент стався у вівторок, 14 грудня.
- Раніше схожий випадок стався у Львові. Там Галицький районний суд Львова присудив молодику, котрий облив фарбою пам'ятник Степану Бандері, чотири роки ув’язнення. Однак його одразу ж звільнили від покарання з іспитовим терміном два роки.
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