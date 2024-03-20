У Тернополі штаб-сержант пропонував "звільнення" від армії за оплату товарів – подробиці схеми

У Тернополі викрили співробітника військкомату – штаб-сержанта, який систематично брав хабарі товаром з крамниці будматеріалів в обмін на обіцянку "звільнити" від служби в армії.

Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як йдеться у матеріалах слідства, користуючись своїм службовим становищем та доступом до відомчих баз, військовослужбовець пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації.

За гроші фігурант обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних. Свою послугу оцінював у 20-40 тисяч гривень.

Щоб залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти оплачували у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну. З цими доказами оплати штаб-сержант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі штаб-сержанту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне він може провести за ґратами до 10-ти років.

Нагадаємо, ухилянти в хімкостюмах намагалися втекти з України (відео).

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