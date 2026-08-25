У Тернополі спалахнула бійка між ТЦК та місцевими: пошкоджено авто, є травмовані

Конфлікт із ТЦК у Тернополі / © Національна поліція України

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Ввечері 25 серпня у Тернополі на вулиці Леся Курбаса стався конфлікт між працівниками територіального центру комплектування та місцевими жителями, який переріс у бійку з пошкодженням майна і травмуванням людей.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

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Конфлікт з ТЦК у Тернополі — що сталося

За даними поліції, близько 20:00 під час перевірки чоловіка працівниками ТЦК до їхнього авто почали підходити перехожі. Зчинилася сварка, люди почали бити машину, внаслідок чого співробітники ТЦК зазнали травм. Щоб припинити конфлікт і стабілізувати ситуацію, на місце прибули слідчо-оперативна група та додаткові наряди поліції.

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Водночас видання «Все про все Тернопіль», посилаючись на розповіді очевидців, зазначає, що працівники відомства нібито намагалися витягнути чоловіка з підʼїзду житлового будинку. За інформацією видання, місцеві мешканці заблокували службове авто, після чого зчинилася бійка, а в машині ТЦК вибили вікна. Медіа також стверджує про наявність потерпілих з обох сторін конфлікту.

Поліція встановлює всіх учасників бійки, рівень їхніх травм і суму завданих збитків. За результатами перевірки правоохоронці вирішать, за якими статтями відкривати кримінальне провадження. Також у поліції закликали людей не вдаватися до агресії та вирішувати всі конфлікти винятково за законом.

Нагадаємо, в Києві поліцейські після гонитви зупинили Honda за порушення ПДР. Під час зупинки водій ударив патрульного в обличчя. Керманич виявився ветераном війни на протезі.

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