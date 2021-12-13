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У Тернополі суд оштрафував чоловіка, який "дефілював" містом з ростібнутою ширінкою

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У Тернополі суд оштрафував чоловіка, який "дефілював" містом з ростібнутою ширінкою

Associated Press

За свій зовнішній вигляд чоловік має сплатити штраф.

У Тернополі суд оштрафував чоловіка, який ходив містом з не повністю застебнутими штаньми.

Про це повідомляють "Тернопольські події".

Рішення оштрафувати чоловіка за неакуратний зовнішній вигляд ухвалив Тернопільський міськрайонний суд.

Чоловік двічі впродовж року притягався до адміністративної відповідальності за розпиванняалкогольних напоїв у громадських місцях та появі на людях у нетверезому вигляді.

Так, у жовтні цього року на вулиці Злуки у Тернополі підсудний з'явився у громадському місці у нетверезому стані, у брудному одязі і з ростібнутою ширінкою.

Очевидці повідомили про це до поліції, а правоохоронці склали на порушника громадського спокою протокол.

Суд його розглянув і оштрафував чоловіка на 119 грн. Також він повинен сплатити 454 грн судового збору. 

Нагадаємо, що на  Рівненщині покарали матір 10 дітей, бо її донька хильнула з однокласниками і потрапила до лікарні.

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