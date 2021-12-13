У Тернополі суд оштрафував чоловіка, який "дефілював" містом з ростібнутою ширінкою

За свій зовнішній вигляд чоловік має сплатити штраф.
У Тернополі суд оштрафував чоловіка, який ходив містом з не повністю застебнутими штаньми.
Про це повідомляють "Тернопольські події".
Рішення оштрафувати чоловіка за неакуратний зовнішній вигляд ухвалив Тернопільський міськрайонний суд.
Чоловік двічі впродовж року притягався до адміністративної відповідальності за розпиванняалкогольних напоїв у громадських місцях та появі на людях у нетверезому вигляді.
Так, у жовтні цього року на вулиці Злуки у Тернополі підсудний з'явився у громадському місці у нетверезому стані, у брудному одязі і з ростібнутою ширінкою.
Очевидці повідомили про це до поліції, а правоохоронці склали на порушника громадського спокою протокол.
Суд його розглянув і оштрафував чоловіка на 119 грн. Також він повинен сплатити 454 грн судового збору.
Нагадаємо, що на Рівненщині покарали матір 10 дітей, бо її донька хильнула з однокласниками і потрапила до лікарні.
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