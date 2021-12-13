У Тернополі суд оштрафував чоловіка, який "дефілював" містом з ростібнутою ширінкою

У Тернополі суд оштрафував чоловіка, який "дефілював" містом з ростібнутою ширінкою

За свій зовнішній вигляд чоловік має сплатити штраф.

У Тернополі суд оштрафував чоловіка, який ходив містом з не повністю застебнутими штаньми.

Також читайте У Мелітополі судили жінку, яка вийшла викинути сміття без паспорта

Про це повідомляють "Тернопольські події".

Рішення оштрафувати чоловіка за неакуратний зовнішній вигляд ухвалив Тернопільський міськрайонний суд.

Чоловік двічі впродовж року притягався до адміністративної відповідальності за розпиванняалкогольних напоїв у громадських місцях та появі на людях у нетверезому вигляді.

Так, у жовтні цього року на вулиці Злуки у Тернополі підсудний з'явився у громадському місці у нетверезому стані, у брудному одязі і з ростібнутою ширінкою.

Очевидці повідомили про це до поліції, а правоохоронці склали на порушника громадського спокою протокол.

Суд його розглянув і оштрафував чоловіка на 119 грн. Також він повинен сплатити 454 грн судового збору.

Нагадаємо, що на Рівненщині покарали матір 10 дітей, бо її донька хильнула з однокласниками і потрапила до лікарні.

Читайте також: