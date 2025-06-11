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У Тернополі син підпалив квартиру з матір’ю всередині - подробиці трагедії (фото)
Син облив квартиру легкозаймистою речовиною і підпалив її.
У Тернополі ввечері 9 червня на вулиці Максима Кривоноса сталася трагедія, яка сколихнула всю громаду. Близько 19:00 сусіди помітили дим і пожежу у квартирі на четвертому поверсі багатоквартирного будинку й одразу повідомили про це рятувальників, поліцію та медиків.
Про це повідомили у Поліції Тернопільщини.
На місце події оперативно прибули пожежники, слідчо-оперативна група поліції та бригади екстреної медичної допомоги. Після ліквідації вогню у помешканні знайшли тіло 58-річної жінки. Її 37-річний син, який перебував у квартирі разом із матір’ю, отримав численні опіки і був госпіталізований у тяжкому стані.
За інформацією слідства, жінка неодноразово ставала жертвою домашнього насильства з боку сина. Чоловік раніше притягувався до відповідальності за подібні дії. У день трагедії він перебував у стані алкогольного сп’яніння, замкнув матір у квартирі й облив її приміщення легкозаймистою речовиною.
Перед тим, як спалахнула пожежа, жінка встигла зателефонувати своїй сестрі й повідомити: «Син приніс якусь рідину і розлив…». Після цього зв’язок обірвався. Родичка одразу виїхала на допомогу, але до приїзду рятувальників квартира вже була охоплена вогнем.
Рятувальники винесли з помешкання тіло загиблої та обгорілого сина, якому надано невідкладну медичну допомогу і доправлено до лікарні.
Поліція затримала 37-річного чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину за пунктом 5 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб. За це йому загрожує довічне ув’язнення.
Наразі триває розслідування, правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Павлограді син задушив і залив свою матір бетоном.