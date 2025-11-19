ТСН у соціальних мережах

У Тернополі цілий ранок лунають вибухи: пошкоджено житловий будинок (фото)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
© Associated Press

У Тернополі сьогодні, 19 листопада, цілий ранок лунають потужні вибухи. Місто все в диму. Є пошкодження житлової забудови.

Про це повідомляють моніторингові канали.

За даними місцевих медіа, від ударів у місті постраждала житлова багатоповерхівка. З’явилися кадри, на яких видно сильні пошкодження будинку. Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає.

Атака на Тернопіль. Фото: Телеграм-канал “Захід головне”.

Атака на Тернопіль. Фото: Телеграм-канал “Захід головне”.

Пошкоджений будинок у Тернополі. Фото: Телеграм-канал Оперативний ✙ УКР.

Пошкоджений будинок у Тернополі. Фото: Телеграм-канал Оперативний ✙ УКР.

Новина доповнюється
