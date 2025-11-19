- Дата публікації
У Тернополі цілий ранок лунають вибухи: пошкоджено житловий будинок (фото)
У Тернополі сьогодні, 19 листопада, цілий ранок лунають потужні вибухи. Місто все в диму. Є пошкодження житлової забудови.
Про це повідомляють моніторингові канали.
За даними місцевих медіа, від ударів у місті постраждала житлова багатоповерхівка. З’явилися кадри, на яких видно сильні пошкодження будинку. Наразі офіційної інформації від місцевої влади немає.
Новина доповнюється