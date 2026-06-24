У Тернополі ТЦК мобілізував недієздатного чоловіка з шизофренією: що було далі

ТЦК мобілізував недієздатного чоловіка з шизофренією / © pexels.com

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У Тернополі військові ТЦК мобілізували недієздатного чоловіка з інвалідністю II групи — він має параноїдну шизофренію та хронічний психічний розлад. Чоловіка призвали без його згоди та згоди опікуна. Справа потрапила на розгляд суду.

Про це пише "Судово-юридична газета".

ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією: що відомо

У Тернополі через суд довелося звільняти з військової служби чоловіка з інвалідністю II групи, якого визнано недієздатним через хронічний психічний розлад. Місцевий ТЦК та СП мобілізував його без згоди самого громадянина та без відома його офіційного опікуна.

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Про це стало відомо з рішення Тернопільського окружного адміністративного суду. Тернопільський суд скасував призов недієздатного чоловіка з інвалідністю.

У матеріалах справи йдеться, що чоловіка, який перебуває під опікою, затримали працівники поліції та доправили до ТЦК. Там його змусили пройти ВЛК, яка визнала чоловіка придатним до служби (довідка ВЛК № 2025-0929-1905-4853-7 за результатом огляду від 29 вересня 2025 року).

Вже наступного дня, 30 вересня 2025 року, за наказом начальника ТЦК №2284 громадянина мобілізували та направили до військової частини. Водночас військкомат не врахував наявність у чоловіка безстрокової інвалідності II групи та чинного рішення про недієздатність.

2024 року чоловіка визнали недієздатним через параноїдну шизофренію — він не усвідомлює значення власних дій.

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Опікун мобілізованого відреагував на порушення закону працівниками ТЦК та звернувся до суду.

Що вирішив суд

Тернопільський окружний адміністративний суд розглянув справу № 500/6609/25 і частково задовольнив вимоги позивача. Зокрема, дії ТЦК щодо призову чоловіка з інвалідністю та параноїдною шизофренією визнали протиправними, також протиправною визнали постанову ВЛК про придатність.

Суд скасував наказ про призов у відповідній частині. Суддя нагадав, що особи з інвалідністю не підлягають призову під час мобілізації й можуть долучитися до війська виключно добровільно — за контрактом.

Військову частину, яка порушила права чоловіка, зобов’язали звільнити його зі служби та виключити зі списків. На користь опікуна стягнуть 968 гривень 96 копійок судового збору коштом бюджетних асигнувань Тернопільського ТЦК та СП.

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ТЦК: останні новини

Нагадаємо, на Прикарпатті батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу з Донеччини, який разом із дружиною виховує вісьмох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затримали та доправили до ТЦК.

Як повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, чоловік мав законне право на відстрочку від мобілізації, проте вчасно її не оформив і не пройшов військово-лікарську комісію.

Після втручання представника омбудсмена громадянин пройшов ВЛК і отримав можливість оформити відстрочку через ЦНАП. Дмитро Лубінець наголосив, що право на відстрочку не виникає автоматично — його потрібно підтвердити документально.

Він закликав опікунів, піклувальників та названих батьків заздалегідь оформлювати документи через ТЦК, ЦНАП або застосунок «Резерв+». Також омбудсмен заявив про необхідність системно змінити підходи до мобілізації, аби людям із законним правом на відстрочку не доводилося доводити це.

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