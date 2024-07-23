У Тернополі у стінах ОВА затримали керівника районного ТЦК – деталі гучної справи

Після доповіді поліцейського у будівлі ОВА деяким військкомам раптом нібито стало погано, тому до облради викликали одразу кілька швидких.

У Тернопільській ОВА під час чергового засідання ради оборони області правоохоронці затримали керівника районного ТЦК.

Про це пишуть ZAXID.NET і "Тернополяни".

За інформацією ЗМІ, оборонна рада області розпочалася з доповіді керівника поліції Тернопільщини Сергія Зюбаненка.

На засіданні начальник поліції продемонстрував у відео з нарізками розмов, які свідчать про корупційні дії окремих районних керівників ТЦК. Зокрема це стосується вимагання грошей за уникнення мобілізації

Зазначається, що після доповіді поліцейського деяким військкомам, які були присутні у залі, раптом нібито стало погано, тому до будівлі облради викликали одразу кілька швидких.

А керівнику Борщівського ТЦК та СП вручили підозру. За інформацією місцевого видання "20 хвилин", позашляховик Volkswagen на іноземній реєстрації, яким військком приїхав на нараду в ОВА, також обшукали. У Тернопільському обласному ТЦК, куди звертались за коментарями журналісти цього видання, підтвердили, що на фото саме борщівський воєнком.

Фото: 20 хвилин. Тернопіль

Як додає ZAXID.NET, паралельно здійснюється близько 30 обшуків по всій Тернопільській області для виявлення можливих спільників та розкриття повної схеми корупції. У пресслужбі поліції Тернопільщини журналістам відповіли, що попередньо посадовця Борщівського ТЦК та СП підозрюють у хабарництві.

Також видання з посиланням на власні джерела стверджує, що обшуки провели і в колишнього військкома Борщева, який наразі працює в Борщівській міській раді.

Офіційного підтердження цієї інформації від правоохоронних органів поки не було.

Нагадаємо, що ДБР затримало сина посадовця Вінницького ТЦК, який обіцяв місцевому мешканцю за 20 тисяч доларів зробити “пакет” документів для виїзду за кордон.

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