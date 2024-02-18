У Тернополі в парку виявили валізу з тілом жінки: поліція затримала чоловіка – подробиці

У Тернополі в парку "Сопільче" дві дівчинки виявили валізу з тілом жінки всередині. На моторошну знахідку діти натрапили неподалік ставку. Поліція затримала чоловіка – він викинув труп своєї матері.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

За даними поліції, чоловік – уродженець Росії – разом із матір'ю орендував квартиру в Тернополі, 84-річна жінка хворіла та померла напередодні.

Чоловік заявив, що злякався, поклав її тіло у валізу та вивіз у парк. Після цього втік з Тернополя, його затримали в Одесі.

Розтин показав, що 84-річна жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності.

Поліцейські надають правову кваліфікацію діям чоловіка, кримінальну справу можуть перекваліфікувати зі ст. 115 (умисне вбивство) на ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік вбив дружину у компанії друзів.

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