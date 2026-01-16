ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
377
1 хв

У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки виявили немовля в сумці

У дитини — важкий стан, вона зараз перебуває в реанімації. Тернопільські поліцейські встановлюють особу породіллі, яка залишила немовля.

Анастасія Павленко
Дитина наразі перебуває в реанімації / © pixabay.com

У Тернополі у під’їзді багатоповерхівки виявили в сумці новонароджену дитину. Дівчинку доправили до лікарні.

Про це повідомили у поліції.

«Жовтий пакет, який дивно рухався, помітили у під’їзді мешканці. Усередині перебувало немовля. Люди зателефонували до поліції», — уточнили правоохоронці.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та швидка допомога. Дитину доправили до лікарні, де її обстежили медики. Вони встановили, що немовля — дівчинка, яка з’явилася на світ за кілька годин до того, як її виявили. Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділенні.

Правоохоронці розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців події, а також опрацьовують записи з камер відеоспостереження для з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, на Закарпатті слідчі встановлюють обставини загибелі 8-річної дитини. За попередніми даними, на дівчинку впало дерево, яке зрізав знайомий родини.

377
