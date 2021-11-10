У Тернополі в ставу знайшли тіло жінки, яку шукали майже два тижні

Причини смерті жінки встановлюються.
У Тернополі в ставу знайшли мертвою жінку, яку шукали майже два тижні.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Тіло людини 9 листопада помітив випадковий перехожий, який викликав поліцію. Особу покійної встановили. Це - жителька Тернополя, 1966 року народження. Її розшукували від 28 жовтня.
Під час попереднього огляду на тілі покійної ознак насильницької смерті не виявлено. Причини та обставини загибелі встановлюють правоохоронці.
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