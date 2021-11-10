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У Тернополі в ставу знайшли тіло жінки, яку шукали майже два тижні

У Тернополі в ставу знайшли тіло жінки, яку шукали майже два тижні

Тернопільська міська рада

Причини смерті жінки встановлюються.

У Тернополі в ставу знайшли мертвою жінку, яку шукали майже два тижні. 

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області. 

Тіло людини 9 листопада помітив випадковий перехожий, який викликав поліцію. Особу покійної встановили. Це - жителька Тернополя, 1966 року народження. Її розшукували від 28 жовтня. 

Під час попереднього огляду на тілі покійної ознак насильницької смерті не виявлено. Причини та обставини загибелі встановлюють правоохоронці. 

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