У Тернополі в ставу знайшли тіло жінки, яку шукали майже два тижні

У Тернополі в ставу знайшли тіло жінки, яку шукали майже два тижні

Причини смерті жінки встановлюються.

У Тернополі в ставу знайшли мертвою жінку, яку шукали майже два тижні.

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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Тіло людини 9 листопада помітив випадковий перехожий, який викликав поліцію. Особу покійної встановили. Це - жителька Тернополя, 1966 року народження. Її розшукували від 28 жовтня.

Під час попереднього огляду на тілі покійної ознак насильницької смерті не виявлено. Причини та обставини загибелі встановлюють правоохоронці.

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