Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Тернополі в жінки конфіскували 20 євро, бо вона купила їх не у банку

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2688
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Тернополі в жінки конфіскували 20 євро, бо вона купила їх не у банку

Євро / Фото: pixabay.com

На засідання суду жінка не прийшла.

У Тернополі суд конфіскував у жінки 20 євро, бо вона купила їх не у банку, а у знайомої. Жінку звинуватили у порушенні правил валютних операцій.

Про це йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду. 

За даними суду, жінка у Тернополі у вересні 2023 року купила 20 євро в іншої жінки. За це вона віддала їй 800 гривень. 

У матеріалах справи вказано, що вона порушила ч.3 ст.6 ЗУ "Про валюту і валютні операції", за що передбачено покарання. Нелегальну купівлю валюти зафіксувала поліція та склала відповідний протокол. 

На засідання суду жителька Тернополя не прийшла, а тому справу розглянули без її присутності. 

Суд визнав обвинувачену винною за ст. 162 КУпАП. У жительки Тернополя конфіскували 20 євро та обмежились попередженням. 

Постанова суду / ©
Постанова суду

Нагадаємо, у Тернополі 19-річна дівчина викликала поліцію, щоб батьки її помітили.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2688
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація