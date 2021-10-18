У Тернополі в жінки видурили понад 73 тис. грн: вона зняла готівку із картки та переказала на рахунки шахрая

У Тернополі в жінки видурили понад 73 тис. грн: вона зняла готівку із картки та переказала на рахунки шахрая

Жертвами шахрайської схеми стали дві жінки із Тернопільської області.

У Тернополі жінка втратила понад 73 тис. грн. Усі кошти потерпіла перерахувала на два рахунки шахрая, який представився працівником банку.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

До потерпілої зателефонував невідомий, який представився банківським працівником. Він розповів жінці, що аферисти намагаються розрахуватись її банківською карткою. Зловмисник порекомендував жінці негайно зняти кошти із карточки та перерахувати їх на рахунки, які він їй скаже. Потерпіла так і зробила та віддала шахраям 73 775 грн.

Від аналогічної схеми постраждала також і жителька села Петриків, що під Тернополем. Вона переказала шахраю понад 17 600 грн.

Потерпілі звернулись до поліції. Триває слідство.

Нагадаємо, у Тернополі жінка переказала "італійцю" 217 тисяч гривень, бо хотіла зустрітись.

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