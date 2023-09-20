У Тернополі вдруге за 10 днів виникла масштабна пожежа на підприємстві

Поруч з місцем пожежі знаходилися три кисневі балони, що може свідчити про проведення робіт, пов'язаних зі зварюванням.

У середу, 20 вересня, на заводі з виробництва пінопласту компанії Penoboard у Тернополі вдруге за десять днів сталася масштабна пожежа.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

На місці події рятувальники виявили загоряння пінопласту та сировини для його виготовлення на площі 400 кв. м. Вони запобігли розповсюдженню вогню на прилеглі споруди та території та оперативно загасили пожежу. До рятувальних робіт було залучено 3 одиниці техніки та 9 вогнеборців.

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"Поруч із місцем пожежі знаходилися три кисневі балони, що може свідчити про проведення робіт, пов'язаних зі зварюванням або іншими вогневими процедурами", – натякнули в ДСНС на ймовірну причину займання.

У повідомленні наголосили, що лише 10 днів тому, 10 вересня, на цьому ж підприємстві вогонь знищив понад 9000 кв. м виробничих приміщень, а також продукцію.

Компанія Penoboard, заводи якої розташовані у двох містах України – Херсоні та Тернополі, виготовляє, зокрема, теплоізоляційний матеріал, постачаючи його не лише до всіх областей України, але й за кордон - до Молдови, Польщі, Румунії, Угорщини.

Нагадаємо, 10 вересня у Тернополі на вулиці Микулинецькій сталася пожежа на підприємстві з виробництва пінопласту. Вогонь охопив 9 тисяч квадратних метрів.

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