У Тернополі від ускладнень коронавірусу померла заслужена актриса України Марія Гонта

Акторка кілька тижнів боролася з коронавірусом.

У Тернополі від ускладнень COVID-19 померла заслужена актриса України, лауреатка премії імені Марії Заньковецької Марія Гонта. Артистці було 84 роки.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що актриса кілька тижнів боролася з коронавірусом. "Саме ускладнення від вірусної інфекції стали причиною смерті", - вказують у виданні.

Похорон акторки відбудеться 19 жовтня о 12:00 в каплиці поблизу церкви святого архістратига Михаїла УГКЦ на вул. 15-го квітня в Тернополі.

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Марія Гонта народилася 17 грудня 1937 року в селі Новомалин Острозького району Рівненської області. У 1962 році, після навчання у Дубнівському культурно-освітньому училищі та студії в Рівненському театрі, її зарахували у штат трупи Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.

"Ця талановита, працьовита актриса з хорошими зовнішніми і голосовими даними полонила серця глядачів і багато років не переставала дивувати їх широкою палітрою створених нею образів, - згадують колеги Марії Гонти. - Режисери залюбки використовували її щедрий талант, доручали головні ролі, ставили на неї вистави".

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Марія Гонта зіграла понад сотню ролей, зокрема Марусю Чурай ("Дівчина з легенди" Л. Забашти), Катрю ("Не судилось", М. Старицького), Оксану, Одарку ("Запорожець за Дунаєм" С. Гулака-Артемовського), пані Зосю ("Маклена Ґраса" М. Куліша), Махідевран ("Роксолана" за П. Загребельним), Софію Іванівну ("Поки вона помирала" Н. Птушкіної) тощо.

Як повідомлялося, у понеділок, 18 жовтня, від ускладнень коронавірусу у віці 84 років помер перший чорношкірий державний секретар США Колін Павелл. Він був головою Держдепу у кількох республіканських адміністраціях і впливав на формування американської зовнішньої політики в останні роки 20-го століття та перші роки 21-го.

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