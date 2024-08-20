У Тернополі виявили перевищення вмісту хлору в повітрі: яка небезпека

У Тернополі після нічного удару БпЛА по ємності з паливо-мастильними матеріалами на промисловому об'єкті - зафіксували перевищення по певних показниках. Зокрема, норми хлору в повітрі - від 4 до 10 разів.

Про це під час брифінгу заявила генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук.

"При нормі 0,1 міліграм на метр кубічний є перевищення від 0,4 до 1,01. Від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі. Радимо тернополянам обмежити тривали перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість застосовувати рекуператор", - наголосила вона.

Своєю чергою, заступника начальника Тернопільської ОВА Віктора Устенка, Центр контролю і профілактики хвороб веде моніторинг контролю повітря і якості питної води від 07:00.

"Станом на зараз (13:30 - Ред.) в 7 з 10 контрольних точок відмічено певне перевищення по тих чи інших показниках. Ми провели комісію і прийняли певні рекомендації для закладів освіти, закладів охорони здоров’я, щодо публічних заходів на території в першу чергу міста Тернополя і деяких прилеглих громад", - наголосив він.

Аби мінімізувати шкоду від хімічно небезпечних речовин, жителів Тернополя просять не панікувати. Фахівці рекомендують обмежити перебування на вулиці, закрити вікна та вентиляційні отвори в будинках, розвісити змочені водою простирадла або тканину на вікнах, а також пити велику кількість рідини.

Разом з тим фахівці повідомили, які симптоми отруєння хлором: почервоніння очей, печіння та сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія.

Нагадаємо, після 02:00 під час тривоги в Тернополі сталися гучні вибухи. В одному з районів міста виникла пожежа через "приліт".

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