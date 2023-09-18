У Тернополі військова ЗСУ понад три роки уникала служби в армії: як її покарали

У Тернополі до іспитового терміну позбавлення волі засудили військовослужбовицю, яка понад три роки уникала служби в армії.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

За даними суду, жителька Хмельниччини була військовослужбовицею, її призначили кухаркою господарчого відділення взводу забезпечення 3 артилерійського дивізіону військової частини. Спочатку вона від травня до листопада 2019 року не приходила на службу. Вдруге жінка уникала служби у період від червня 2020 до червня 2023 року.

"Вказаними діями військова вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.4ст.407КК України (в редакції Закону №194-VIII від 12.02.2015 р.), тобто нез`явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах особливого періоду", - йдеться у матеріалах справи.

На суді військова провину визнала та розкаялась. Вона просила суд не карати її суворо.

Тернопільський міськрайонний суд визнав жінку винною за ч.4 ст. 407 КК України (в редакції Закону№194-VIIIвід 12.02.2015). Її засудили до трьох років позбавлення волі, замінивши реальний термін на один рік іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, від 1 жовтня певна група жінок має прийти до ТЦК і стати на військовий облік. Проте, обмеження щодо виїзду за кордон стосуються лише чоловіків.

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