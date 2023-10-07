У Тернополі військові силоміць “пакували” чоловіків у бус: відео та реакція військкомату

У тернопільській поліції повідомили, що скарг на дії військовослужбовців не отримували.

У суботу, 7 жовтня, у Мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, працівники Тернопільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки силоміць заштовхують чоловіків у бус.

Як повідомили у Тернопільському ОТЦК та СП, з цього приводу призначено службову перевірку.

На опублікованих у Telegram-каналі місцевого видання “20 хвилин” кадрах видно, що люди у військовій формі, застосовуючи фізичну силу, затягують чоловіків до мікроавтобуса. В одному випадку затриманий чоловік, схоже, вдарив військовослужбовця.

У повідомленні уточнили, що ці кадри було знято в п’ятницю, 6 жовтня, біля ресторану "Бахус" та поблизу супермаркету “АТБ” на вулиці Лучаківського.

У Тернополі військові силоміць “пакували” чоловіків у бус

У поліції Тернопільської області виданню повідомили, що працівників поліції під час цього інциденту не було, до поліції зі скаргами чи заявами на дії працівників військкомату теж ніхто не звертався.

Також читайте Чи можна знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки: відповідь адвокатів

Керівництвом Тернопільського ОТЦК СП з цього приводу призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів. У військкоматі припускають, що причиною конфлікту могли стати образи та зухвалість з боку громадян стосовно працівників ТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП (Львівська область) та військовослужбовця-водія цього відділу, які причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання у військкоматі.

Читайте також: