У Тернополі водій таксі домагався неповнолітньої пасажирки: який вирок він отримав

Таксі / © pixabay.com

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У Тернополі винесли вирок водієві таксі, який під час поїздки домагався інтимної близькості від неповнолітньої пасажирки.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За рішенням Тернопільського міськрайонного суду, 35-річного мешканця міста визнано винним за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України. Чоловік отримав покарання — п’ять років ув’язнення.

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Слідство встановило, що увечері 3 серпня 2023 року таксист, який працював через мобільний застосунок «Uklon», прийняв замовлення в районі Нового Світу. Близько 23:30 він підібрав неповнолітню пасажирку, яка поверталася додому від друзів.

Після прибуття до місця призначення, водій замкнув двері автомобіля, заблокувавши дівчину всередині. Потім почав її цілувати та чіпати. Раптовість ситуації паралізувала підлітка, і вона не могла одразу дати опір. На щастя, врятував її телефонний дзвінок від матері, яка занепокоїлася затримкою доньки.

Після пережитого шоку дівчина розповіла про інцидент сестрі та матері. Родина звернулася до правоохоронців, і за кілька годин водія вдалося затримати.

У суді обвинувачений частково визнав свою провину. При винесенні вироку суд врахував, що чоловік має неповнолітню дитину на утриманні та раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Однак тяжкість злочину не дозволила уникнути реального терміну — таксиста засудили до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві таксист вилаявся на клієнтку та вхопив її за лице.