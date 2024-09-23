У Тернополі водійка на пішохідному переході на смерть збила дитину на велосипеді. 13-річного хлопця у важкому стані доправили до лікарні, але він помер.

Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

"За попередніми даними, неповнолітній потерпілий переїжджав нерегульований пішохідний перехід на велосипеді. У цей момент водійка Volkswagen Tiguan проїжджала дорогу, жінка не встигла вчасно загальмувати та наїхала на 13-річного велосипедиста", – йдеться в повідомленні.

Школяра бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. За годину в поліції повідомили, що хлопець помер в реанімації.

Правоохоронці у водійки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП відкрили провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати авто на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, на Чернігівщині мотоцикліст розбився об трактор, його 13-річна пасажирка опинилася у лікарні.

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