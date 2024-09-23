Жінка не встигла вчасно загальмувати.
У Тернополі водійка на пішохідному переході на смерть збила дитину на велосипеді. 13-річного хлопця у важкому стані доправили до лікарні, але він помер.
Про це повідомили у поліції Тернопільської області.
"За попередніми даними, неповнолітній потерпілий переїжджав нерегульований пішохідний перехід на велосипеді. У цей момент водійка Volkswagen Tiguan проїжджала дорогу, жінка не встигла вчасно загальмувати та наїхала на 13-річного велосипедиста", – йдеться в повідомленні.
Школяра бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. За годину в поліції повідомили, що хлопець помер в реанімації.
Правоохоронці у водійки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП відкрили провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати авто на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, на Чернігівщині мотоцикліст розбився об трактор, його 13-річна пасажирка опинилася у лікарні.
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