У Тернополі вперше провели унікальну операцію військовому: серце вийняли з грудної клітки – подробиці

Тернопільські медики вперше в Україні провели унікальну операцію – вийняли серце з грудної клітки, щоб видалити пухлину військовому ЗСУ. Операція тривала близько 13 годин.

Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації.

Йдеться про саркому задньої стінки лівого передсердя методом аутотрансплантації. Допоки лікарі видаляли пухлину, життя пацієнта забезпечував апарат штучного кровообігу.

Пацієнт – 45-річний військовослужбовець. Він отримав поранення на фронті і пережив високу ампутацію ноги. Лікарі діагностували у нього важку мітральну недостатність (порушення функцій мітрального клапана, при якому кров надходить назад через мітральний клапан кожен раз при скороченні лівого шлуночка - ред.)

"До нас у відділення військовослужбовця направили на планову рутинну операцію. Під час діагностики ми бачили певну масу, яку ми сприйняли як тромботичну, у лівому передсерді. Коли ж почали операцію, виявили пухлину. Взяли гістологію і вирішили не продовжувати планову операцію, тому що до такого масштабного втручання потрібно було підготуватися", - розповів кардіохірург, завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології Тернопільської обласної клінічної лікарні Володимир Мороз.

Лікарі вивчали літературу, переглядали відео і досліджували інформацію, яка є наявна щодо цієї патології у закордонних джерелах. Та одночасно готували пацієнта до операції.

"Щоб отримати доступ до пухлини, враховуючи її розмір і місце розташування, потрібно було провести експлантацію серця. Операція відбувалася у два етапи. Ми вийняли серце з грудної клітки пацієнта, видалили частини пухлини, які залишилися у грудній клітці, сформували нову задню стінку лівого передсердя з бичачого перикарду, вшивши в нього всі легеневі вени. Другий етап – це робота з серцем. Саркома вразила мітральний клапан серця і частину лівого передсердя, які були вражені саркомою, тому ми видалили їх. Після цього ми відновили геометрію лівого передсердя теж за допомогою бичачого перикарду та встановили новий мітральний клапан", - розповів подробиці кардіохірург.

Зараз стан пацієнта задовільний – вже його виписали. Військовий перебуває у Києві з сім'єю. А також проходить реабілітацію та спецлікування.

Нагадаємо, у Тернополі вдова бійця народила двійню у день народження чоловіка – він так і не дізнався, що стане татом.

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