У Тернополі вулицями міста гуляли буйволи: як вони там опинились (відео)

У Тернополі вулицями міста гуляли буйволи: як вони там опинились (відео)

Тварин повернули на території зоокутка.

У Тернополі вулицями міста гуляли буйволи. Як з'ясувалось, тварини втекли із зоокутка в місцевому парку.

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Як повідомив заступник директора з розвитку інфраструктури парків Тернополя Микола Ткач, тваринам вдалось самостійно вибратись із загородження, відкривши замок та розламавши огорожу, пише tmcinfo.com.ua.

Буйволи гуляли парком "Топільче" та на вулиці Мазепи. Заступник директора з розвитку інфраструктури парків Тернополя запевняє, що тварин повернули через 40 хвилин після того, як вони вийшли із зоокутка.

"Ніякої шкоди ні собі, ні мешканцям і майну міста буйволи не заподіяли. Їх оперативно повернули на їхню територію. Наразі лагодять останню секцію огорожі", - сказав Микола Ткач.

Нагадаємо, в Одеській області з екопарку через нестачу їжі екологи терміново евакуювали стадо чорних водяних буйволів.

З екопарку в Одеській області через нестачу їжі евакуювали стадо чорних водяних буйволів

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