У Тернополі з 8 поверху новобудови вистрибнула 26-річна дівчина

У Тернополі з 8 поверху новобудови вистрибнула 26-річна дівчина

Як зазначають правоохоронці, дівчина кинулася з вікна сама.

На околиці Тернополя з відчиненого вікна 8 поверху житлового будинку вистрибнула 26-річна дівчина.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Трагедія сталася 10 січня близько 18:00 на вул. Овочевій в одному із новозбудованих багатоповерхівок.

На місце події одразу виїхали медики, проте допомогти потерпілій вже не змогли.

"Наші медики приїхали за вказаною адресою, але, на жаль, вже не змогли надати дівчині допомогу, вона померла до приїзду бригади швидкої допомоги", — повідомила заступниця директора центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Тетяна Суханська.

Як зазначають правоохоронці, дівчина кинулася з вікна сама. Наразі трагічний інцидент розслідують, проте факт смерті 26-річної загиблої вже внесли в ЄРДР за ст. 115 ККУ з приміткою "самогубство".

Нагадаємо, у Харкові 22-річна студентка з Палестини на Святвечір самостійно народила дівчинку, а після - загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху.

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