У Тернополі з п'ятого поверху ТЦК випав чоловік: що сталося

Мобілізація в Україні

У ніч проти суботи, 8 листопада, з вікна 5-го поверху у приміщенні ТЦК в місті Тернополі випав чоловік. Його з важкими травмами госпіталізували в реанімацію.

Як повідомили у Тернопільському обласному ТЦК та СП, військовозобов’язаного доставили до міського військкомату як порушника військово-облікового законодавства, який не мав відстрочки чи бронювання.

«На момент доставки громадянин Т. перебував у стані алкогольного сп’яніння. З огляду на його стан, який унеможливлював проведення об’єктивних процесуальних дій щодо притягнення до адміністративної відповідальності, його було тимчасово розміщено в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних», — пояснили у відомстві.

За інформацією ТЦК, близько 4 години ранку затриманий чоловік пішов до туалету спального приміщення на 5-му поверсі, демонтував склопакет вікна, зробив «мотузку», зв’язавши власний одяг, і спробував таким чином спуститися донизу. В результаті він зірвався і впав на дах їдальні, яка розташована на 1-му поверсі.

Постраждалого госпіталізовано до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні, наразі він перебуває у стабільному стані.

На місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно Чернігівський обласний ТЦК та СП спростував поширену в Мережі інформацію про нібито протиправні дії працівників центру та травмування військовозобов’язаного.