У Тернополі з восьмого поверху випадково випала і розбилась на смерть жінка

У Тернополі з вікна багатоповерхівки, що на вулиці Іллі Рєпіна, випала жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

Про це повідомила пресслужба головного управління Нацполіції у Тернопільській області.

"Загибла – жителька обласного центру 1972 року народження. Як з’ясувалося, жінка з власної необережності випала з вікна балкону, що на восьмому поверсі", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок". Триває розслідування.

Нагадаємо, у Житомирській області з вікна 9-го поверху випав 5-річний хлопчик, який помер на місці.

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