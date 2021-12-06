У Тернополі за програмою Зеленського збудували найбільшу дорожню розв'язку Західної України

У Тернополі за програмою Зеленського збудували найбільшу дорожню розв'язку Західної України

На об’їзній дорозі Тернополя завершилось будівництво Гаївського мосту.

Об’єкт, що включає два шляхопроводи, шість смуг для руху та під’їзди, звели в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш у Facebook.

"Гаївський міст став символом єднання усіх гілок влади. Завдяки спільним зусиллям нам вдалося реалізувати такий потужний проєкт", - написав Труш.

З державного бюджету на будівництво мосту було виділено 190 млн грн.

"Це найбільший інфраструктурний об’єкт на території Західної України, який покликаний, в першу чергу, вирішити проблеми мешканців нашого міста. Але хочу наголосити, що цей об’єкт є частиною об’їзної дороги Тернополя, частиною траси М-12, яка з’єднує схід і захід України, частиною міжнародної траси", - заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Він додав, що 70% транспорту на цій ділянці об’їзної дороги належить мешканцям інших населених пунктів країни та області. Також цією дорогою користується міжнародний транспорт.

"На цьому оновлення дорожньої інфраструктури не завершено. Паралельно реалізуємо ще декілька проєктів на обході Тернополя. Також плануємо будівництво нової об’їзної дороги, яка сполучатиме дві міжнародні траси М-19 та М-30", - наголосив очільник області Володимир Труш.

Як раніше повідомлялося, цього року програма Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" охопила 245 штучних споруд на українських автодорогах.