Під час атаки РФ на Тернопіль загинула 7-річна громадянка Польщі: що відомо

Тернопіль / © Національна поліція України

Унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Тернополі загинула 7-річна дівчинка Амелія Гжесько, яка мала польське громадянство, та її мати Оксана.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевір.

Трагедія викликала гостру реакцію в Польщі, де прем’єр-міністр Дональд Туск назвав інцидент «жорстокістю», що має зупинити війну.

«Амелії було сім років. Сім. Польська дитина. Вона загинула в Тернополі під час жорстокого ракетного нападу росії. Вона ніколи не здійснить жодної зі своїх мрій. Ця жорстока війна має закінчитися, і росія не може її виграти. Бо це також війна за майбутнє наших дітей», — прокоментував Туск.

Амелія Гжесько, яка загинула внаслідок атаки РФ. / © Facebook-сторінка Тернопільської загальноосвітньої школи №27 ім. В. Гурняка

Факт загибелі польської громадянки підтвердив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевір, зазначивши, що відомство «постійно підтримує контакт із владою Тернопільської області».

Загибла Амелія Гжесько була ученицею 2-го класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-III ступенів №27. Як повідомили у навчальному закладі, дівчинка та її мама Оксана «згоріли живцем», «обіймаючи одна одну», під час атаки, яка зруйнувала їхній житловий будинок.

«Уся наша шкільна родина сумує з приводу непоправної втрати: Амелія, світла дівчинка, маленьке Ангелятко, більше ніколи не сяде за парту, не обійме своїх однокласників, не зігріє світлим поглядом…», — зазначили у школі.

Раніше ми писали, що жертвами російської таки на Тернопіль 19 листопада стли Оксана Гжесько з донькою Амелією, яка навчалася у другому класі. Вони загинули, обіймаючи одна одну.

Також у Тернополі рятувальники, які працювали на місці зруйнованого будинку, знайшли та повернули господарям двох котів, які зникли після вибуху. Знахідка стала «маленькою, але важливою перемогою життя» на тлі трагічних подій.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі російська ракета вбила доньку заслуженої артистки України Людмили Червінської.