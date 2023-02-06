На Рівненщині жінка віддала незнайомцю 3,5 млн гривень: що він їй сказав

У Тернополі, в одному з хостелів, поліцейські затримали зловмисника, який у шахрайський спосіб заволодів понад 3,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.

Як стало відомо, 28-річний житель Одеської області 3 лютого приїхав до мешканки села Колоденка на Рівненщині і отримав від пенсіонерки 75 000 доларів США та 18 000 євро. Перед цим жінка отримала дзвінок нібито з лікарні, що її доньці терміново потрібні гроші на операцію.

Слідчі повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою за частиною 4 статті 190 КК України. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

При собі у зловмисника виявили та вилучили 66 500 доларів США, 16 200 євро та 200 тисяч гривень. Частину краденого він уже встиг витратити.

Чоловікові загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці перевіряють його на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, а також інших імовірно причетних до злочинної схеми осіб.

Нагадаємо, на Харківщині двоє 16-річних підлітків вбили двох жінок.

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