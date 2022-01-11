У Тернополі завершили "Велике будівництво" об’їзної на Дорозі Єдності

Дорога стане трасою І категорії з 4-ма смугами руху.

Об’їзна Тернополя, що є частиною найдовшої в Україні траси М-30 (Дороги Єдності) повністю відремонтована і відкрита для проїзду.

Про це повідомляє Тернопільська обласна державна адміністрація.

"Об’їзна дорога Тернополя уже повністю оновлена та доступна для проїзду транспорту. Додамо, що у Тернополі також уже відкрили проїзд новою дворівневою транспортною розв’язкою в районі Гаївського шляхопроводу. Для безпечного руху авто влаштували шість смуг для руху автотранспорту, зовнішнє освітлення, а також ділянки для пішоходів та розворотні майданчики", - розповіли в ОДА.

Ремонт дороги і створення нової дворівневої розв’язки, виконані за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", дозволили суттєво розвантажити автошляхи у місті.

"А оскільки М-30 – це ще й автомобільний шлях міжнародного значення, близько 70% транспорту проїжджає по ньому транзитом, цей проєкт з реконструкції дороги був надзвичайно важливим та масштабним, а обсяг виконаних робіт – колосальний", - додала ОДА.

Раніше Укравтодор анонсував, що обхідну дорогу Тернополя розвиватимуть разом з Європейським інвестиційним банком. Йдеться про будівництво двох нових ділянок: північно-східного обходу Тернополя, який з’єднає міжнародні траси М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече та М-30 Стрий — Ізварине, та транспортної розв’язки на перетині дороги М-19 з північно-східною ділянкою обходу Тернополя.

Довжина майбутньої дороги (включно з відрізком у складі транспортної розв’язки) становитиме 8,4 км, а сама дорога стане трасою І категорії з 4-ма смугами руху.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що завдяки програмі "Велике будівництво" в Україні вже відновили понад 14 тис. км доріг, що становить понад 40% основної мережі доріг.