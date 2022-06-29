У Тернополі жінка отримала повістку на вулиці та прийшла до військкомату, чим збентежила його працівників

У Тернополі жінка отримала повістку на вулиці та прийшла до військкомату, чим збентежила його працівників

Мешканці Тернополя вручили повістку, бо вона з'явилася на вулиці після початку комендантської години, після чого та несподівано відвідала військкомат.

У неділю, 26 червня, мешканка Тернополя Вікторія отримала повістку за появу на вулиці після початку комендантської години.

Про це вона розповіла журналістам місцевого сайту "20 хвилин".

Зазначається, що повістка мала печатку та підпис начальника Тернопільського об'єднаного міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Вранці вівторка, 28 червня, Вікторія вирішила відвідати військкомат.

"Я хвилювалася, але розумію, що я порушила закон, бо була на вулиці у комендантську годину. Тому мусила прийти та показатися", - розповідає Вікторія.

Вона додає, її поява у військкоматі шокувала його працівників.

"За їхніми словами, це не були військові, ніби то не були працівники військкомату, які вручали повістку. Попросили вибачення та сказали, що більше такого не повториться і відпустили. Більше я питань не задавала. Всі виглядали здивованими, казали, що не розуміють, як так сталося. Це не є їхня вина, на мою особисту думку. Нормально до мене ставилися, подякували за те, що я прийшла. Шоковані, мабуть, як вони, так і я. Як так взагалі могло вийти, що на вулиці вручили повістку не військовозобов'язаній? Сподіваюсь, що якось це будуть вирішувати" - зазначила вона.

Нагадаємо, що в Асоціації працівників України роз'яснили питання, чи можуть українцям вручати повістки у військкомат телефоном.