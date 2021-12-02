У Тернополі жінка порізала руки, наковталась таблеток і пішла на прийом до лікаря

У Тернополі жінка порізала руки, наковталась таблеток і пішла на прийом до лікаря

Жінку госпіталізували до обласного психоневрологічного диспансеру.

У Тернополі у вівторок, 1 грудня, 64-річна жінка наковталась таблеток, порізала руки та пішла на прийом до лікаря. Їй викликали швидку допомогу.

Про це повідомив генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Інцидент стався на вул. Живова. За даними доньки пацієнтки, її 64-річна матір зранку порізала собі зап’ястя лівої руки, наковталась таблеток та о 17:59 пішла на прийом до лікаря. Там їй викликали швидку медичну допомогу.

"Із різаними ранами зап’ястя лівої руки, після наданої медичної допомоги, потерпілу госпіталізували до обласного психоневрологічного диспансеру", - повідомив Михайло Джус.

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