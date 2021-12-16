У Тернополі жінка систематично била свого екскоханого: її засудили до громадських робіт

У Тернополі жінка систематично била свого екскоханого: її засудили до громадських робіт

Як моральну компенсацію, громадянка виплатить чоловікові три тисячі гривень.

У Тернополі за домашнє насильство до 150 годин громадських робіт засудили жінку. Вона знущалася з свого колишнього чоловіка.

Про це пише “УНІАН”.

Як стало відомо, з листопада 2019 по травень 2020 року жінка систематично чинила психологічне та фізичне насильство над колишнім чоловіком. Вона використовувала щодо нього нецензурну лайку, а також погрожувала зламати йому руки та ноги.

У таких випадках чоловік викликав на місце поліцейських, які складали на жінку адміністративний протокол.

У ході судових розглядів жінка повністю визнала свою провину та покаялася. У той же час вона відмовилася виплачувати екскоханому моральну компенсацію у розмірі 10 тисяч гривень, про які він наполягав.

“Сусіди підтвердили у суді, що дружина заявника систематично вживала алкоголь, після чого у сім’ї відбувалися конфлікти. Як наслідок, сусіду доводилося приймати на нічліг потерпілого, іноді через психологічне насильство чоловік змушений був покидати квартиру і перечікувати на вулиці, доки дружина вгамує свій гнів. З 2020 року жінці заборонялося контактувати з потерпілим, однак вона це систематично порушувала”, — пише “УНІАН”.

Суд визнав жінку винною у кримінальному правопорушенні та призначив їй покарання у вигляді 150 годин громадських робіт. Крім того, як моральну компенсацію, громадянка виплатить чоловікові три тисячі гривень.

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