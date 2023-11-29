У Тернополі жінка віддала 550 тис. грн за побачення з чоловіком: як усе закінчилось

Чоловік переконав жінку, що він "іноземець" та закоханий у неї.

У Тернополі жінка віддала за можливість побачитись із незнайомцем з соцмереж 550 тис. грн, проте після цього "коханий" зник.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За даними поліції, у вересні 59-річна жителька Тернополя у Facebook познайомилась з "військовим медиком з Великої Британії, який служить в Сирії".

Уже через два місяці "медик" зізнався жінці у коханні та заявив, що хоче до неї приїхати, проте не може. Чоловік сказав, що він працює на ООН та запропонував тернополянці написати в організацію про те, що вона хворіє і їй потрібен догляд.

"Тернополянка так й зробила і через 4 дні отримала ствердну відповідь. Але для того, аби "коханого" відпустили, потрібно оплатити кілька рахунків. Ціна питання була - 550 тисяч гривень. Військовий медик запропонував взяти кредит, але жінка запевнила, що має сімейні заощадження", - йдеться у повідомленні.

Жителька Тернополя переказала кошти кількома транзакціями. Коли про "стосунки" матері дізнався син, то переконав жінку звернутись до поліції.

"Перевіряючи сторінку військового медика правоохоронці встановили, що особа вигадана, жінка стала жертвою пройдисвіта і віддала йому всі свої заощадження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Тернопільській області шахраї, які пообіцяли дівчині платити за перегляд фільмів, вкрали у неї 14 тисяч гривень.

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