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У Тернополі жінка знайшла роботу, де потрібно дивитися відео: все закінчилось криміналом

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Тернополі жінка знайшла роботу, де потрібно дивитися відео: все закінчилось криміналом

У Тернополі жінка втратила 80 тисяч грн на "роботі" / Фото: Pexels

За один день у жінки вкрали 80 тисяч грн.

У Тернополі жінці запропонували роботу, де потрібно дивитися відео та ставити вподобайки. За це їй пообіцяли зарплатню, проте - жінка втратила 80 тисяч гривень. 

Про це повідомили у поліції Тернопільської області. 

Потерпіла розповіла правоохоронцям, що їй запропонували роботу, на якій потрібно дивитися відео, ставити вподобайки та залишати коментарі. Щоб отримати роботу - жінка повинна була "інвестувати" 300 грн. Після того, як їй повернули 400 грн, вона продовжувала вкладати свої кошти. За один день вона "інвестувала" 80 тисяч грн. Після цього "роботодавці" зникли. 

Також шахраї стерли усю переписку з потерпілою. Жителька Тернополя звернулась до поліції. Правоохоронці відкрили провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування. 

Нагадаємо, у Тернопільській області шахраї, які пообіцяли дівчині платити за перегляд фільмів, вкрали у неї 14 тисяч гривень. 

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Дата публікації
Перегляди
1108
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