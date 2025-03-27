У Тернополі жінка побила металевою табуреткою, а потім зарізала доньку товариша

Поліція затримала жінку, яка скоїла вбивство / © pixabay.com

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У Тернополі затримано жінку, яка скоїла злочин. Зловмисниця вже мала проблеми із законом - вона вбила власного чоловіка.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

"Тіло 39-річної жінки виявила мати у квартирі свого колишнього чоловіка. Потерпіла разом з вітчимом та його друзями розпивала спиртні напої, а під час суперечки уродженка Коломийського району завдала їй кілька смертельних поранень", - йдеться у повідомленні.

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Під час перевірки стало відомо, що потерпіла прийшла в гості до колишнього чоловіка матері. Вона разом ним, його знайомою та ще одним чоловіком розпивала спиртні напої.

"Під час застілля між жінками виникла суперечка, 45-річна коломийчанка схопила металевий табурет та вдарила ним гостю, а після цього завдала ще кілька ножових поранень в різні ділянки тіла. Після суперечки потерпіла пішла до сусідньої кімнати, лягла на ліжко та померла", - додали у відомстві.

Зловмисниця зізналася у скоєному. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Слідчі поліції також встановили, що підозрювана уже потрапляла в поле зору правоохоронців – вона кілька років тому відбувала покарання за вбивство свого чоловіка.

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