У Тернополі зникла жінка з 2-річною дитиною: що відомо (фото)

Жінка перестала виходити на зв’язок з рідними.
У Тернополі розшукують 30-річну Любов Чипак та її 2-річну доньку Вероніку Соловій.
Про це повідомили в поліції Тернопільської області.
З 12 березня жінка перестала виходити на зв’язок з рідними. Їхнє місцеперебування невідоме.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклих, телефонуйте за номером 27-11-70 або на лінію "102".
Нагадаємо, троє дітей з селища на Хмельниччині втекли потягом від п'яних батьків. Дітей виявили поліцейські на станції за 75 км від їхнього місця проживання.
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