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У Тернополі зникла жінка з 2-річною дитиною: що відомо (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Тернополі зникла жінка з 2-річною дитиною: що відомо (фото)

Фото: поліція Тернопільської області

Жінка перестала виходити на зв’язок з рідними.

У Тернополі розшукують 30-річну Любов Чипак та її 2-річну доньку Вероніку Соловій.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

З 12 березня жінка перестала виходити на зв’язок з рідними. Їхнє місцеперебування невідоме. 

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про зниклих, телефонуйте за номером 27-11-70 або на лінію "102".

Фото: поліція Тернопільської області / ©
Фото: поліція Тернопільської області

Нагадаємо, троє дітей з селища на Хмельниччині втекли потягом від п'яних батьків. Дітей виявили поліцейські на станції за 75 км від їхнього місця проживання.

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