У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару: знайдено тіло ще однієї жінки

Тернопіль / © із соцмереж

У Тернополі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці масштабних руйнувань, спричинених ворожою атакою Росії. Як повідомив керівник поліції області Сергій Зюбаненко, станом на 03:00 рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жінки.

Кількість загиблих зросла до 32 осіб, серед них — 6 дітей.

Поранення отримали 94 людини, у тому числі 18 дітей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно. На місці працюють підрозділи ДСНС, поліція, медики та всі служби, залучні у ліквідації наслідків удару. Рятувальники продовжують розбирати завали вручну та за допомогою спецтехніки, адже ймовірно, під ними можуть залишатися люди.

Місцева влада закликає мешканців не наближатися до району руйнувань та дотримуватися вказівок екстрених служб.

Раніше ми писали, що жертвами російської атаки на Тернопіль 19 листопада стала Оксана Гжесько з донькою Амелією, яка навчалася у другому класі. Вони загинули, обіймаючи одна одну.

Також у Тернополі рятувальники, які працювали на місці зруйнованого будинку, знайшли та повернули господарям двох котів, які зникли після вибуху. Знахідка стала «маленькою, але важливою перемогою життя» на тлі трагічних подій.

Раніше повідомлялося, що в Тернополі російська ракета вбила доньку заслуженої артистки України Людмили Червінської.