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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
397
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1 хв

У TikTok обіцяють 24 тисячі гривень — у ЦПД попередили, чим це загрожує

Центр протидії дезінформації спростував фейк про виплати у 24 тисячі гривень тим, хто не виїжджав з України після 24 лютого 2022 року. Жодної постанови не існує.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
У мережі розповсюджується фейк

У мережі розповсюджується фейк. / © ТСН.ua

Інформація про нібито ухвалену програму виплат у розмірі 24 тисяч гривень для тих, хто не виїжджав з України після 24 лютого 2022 року, — фейк.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО.

У TikTok активно поширюють відео з “новиною” про постанову Верховної Ради №4425, згідно з якою кожному українцю, який залишився в країні після початку повномасштабної війни, нібито мають виплатити одноразову допомогу через “єПідтримку” в застосунку “Дія”. У роликах користувачів закликають перейти за посиланням у “шапці профілю”, щоб отримати детальну інструкцію.

Насправді жодної такої постанови у Верховній Раді не існує. На офіційному сайті ВРУ відсутня будь-яка інформація про виплату 24 тисяч гривень зазначеній категорії осіб.

Автори фейкових відео використовують підроблений дизайн сайту Верховної Ради, щоб ввести користувачів в оману. Перехід за посиланням, яке поширюють у TikTok, веде на анонімні Telegram-канали.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі вкиди мають на меті накрутку переглядів та збільшення аудиторії недостовірних ресурсів, і закликають українців перевіряти інформацію лише в офіційних джерелах.

Нагадаємо, українці мають можливість отримати одноразову грошову виплату до Дня Незалежності до 3100 грн.

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