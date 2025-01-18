У TikTok з’явився небезпечний челендж для дітей: як уникнути загрози — Нацполіція

У соціальній мережі TikTok поширюється небезпечний челендж, у якому діти використовують саморобні петарди. Внаслідок таких експериментів вони можуть серйозно травмуватися.

Про це попереджають у Нацполіції.

“Наслідки таких "експериментів" катастрофічні: хімічні опіки, шрами на обличчі й руках, а в деяких випадках – тривале лікування. Медики наголошують: подібні травми можуть залишитися на все життя”, - йдеться у повідомленні.

Нацполіція України закликає батьків та дітей бути уважними й не ризикувати здоров’ям заради "популярності" в соцмережах.

Дітей просять:

не повторювати небезпечні дії, які побачать у соцмережах;

якщо друзі пропонують взяти участь у таких "челенджах", сказати тверде "ні" та негайно розказати про це дорослим;

повідомити вчителів чи батьків, якщо стане відомо про когось, хто планує робити небезпечні "експерименти".

Поради для батьків

Контролюйте, які відео та челенджі переглядає ваша дитина в інтернеті.

Поясніть дітям, що "лайки" в соцмережах не варті їхнього здоров’я та життя.

Довірливо спілкуйтеся з дітьми й розповідайте про наслідки небезпечних дій.

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на поширення у соцмережах нового смертельного флешмобу серед дітей.

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