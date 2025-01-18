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У TikTok з’явився небезпечний челендж для дітей: як уникнути загрози — Нацполіція

У TikTok з’явився небезпечний челендж для дітей: як уникнути загрози — Нацполіція

Вибух петарди / Фото: pixabay.com

Наслідки таких "експериментів" катастрофічні: хімічні опіки, шрами на обличчі й руках.

У соціальній мережі TikTok поширюється небезпечний челендж, у якому діти використовують саморобні петарди. Внаслідок таких експериментів вони можуть серйозно травмуватися.

Про це попереджають у Нацполіції.

“Наслідки таких "експериментів" катастрофічні: хімічні опіки, шрами на обличчі й руках, а в деяких випадках – тривале лікування. Медики наголошують: подібні травми можуть залишитися на все життя”, - йдеться у повідомленні.  

Нацполіція України закликає батьків та дітей бути уважними й не ризикувати здоров’ям заради "популярності" в соцмережах.  

Дітей просять:

  • не повторювати небезпечні дії, які побачать у соцмережах;  
  • якщо друзі пропонують взяти участь у таких "челенджах", сказати тверде "ні" та негайно розказати про це дорослим; 
  • повідомити вчителів чи батьків, якщо стане відомо про когось, хто планує робити небезпечні "експерименти".  

Поради для батьків  

Контролюйте, які відео та челенджі переглядає ваша дитина в інтернеті.  

Поясніть дітям, що "лайки" в соцмережах не варті їхнього здоров’я та життя.  

Довірливо спілкуйтеся з дітьми й розповідайте про наслідки небезпечних дій.  

Нагадаємо, раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції з проханням відреагувати на поширення у соцмережах нового смертельного флешмобу серед дітей.

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