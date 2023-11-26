У тимчасово окупованих містах Донеччини пролунали вибухи: в деяких районах зникло світло

На відео, яке поширюють у соціальних мережах, видно заграву від вибухів.

У ніч проти 26 листопада 2023 року неспокійно було мешканцям так званої "ДНР".

У соціальних мережах поширили інформацію про те, що у тимчасово окупованому Харцизьку пролунали вибухи. Також схожа ситуація повторилася у місті Зугрес, що входить до Харцизької міської громади Донецького району Донецької області та належить до Донецької агломерації.

У соціальних мережах з'явилася інформація про заграву та "синє небо" вночі, настільки потужними були спалахи. Світло від деяких освітлювало все довкола.

Моніторингові канали повідомляють, що є влучання у тимчасово окупованій Макіївці. До того ж декількох районів Донецька та Макіївки зникло світло.

Раніше ЗСУ вразили російський БТР з особовим складом. Завдання виконали воїни 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

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